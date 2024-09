Meno multe a Portonovo | Perché la Zac funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024)da parte dei vigili urbani, la baia chiude i tre mesi estivi con 1.089 contravvenzioni contro le 1.718 dello stesso periodo del 2023. "E’ segno che la Zac (zona di accesso controllato) hato – spiega Giovanni Zinni, assessore alla Polizia Locale –il numero dei veicoli che è sceso è stato inferiore e le infrazioni commesse sono state di. L’unico dato leggermente in aumento è stato quello degli ausiliari del traffico di Ancona Servizi che erano a supporto della cooperativa Atlante nel controllo dei parcheggi alla Torre. Lì c’è stata qualche infrazione in più. Però il dato complessivo è che lesono in calo. Riproporremo quindi la Zac anche per il prossimo anno, magari individuando qualche strumento di miglioria".