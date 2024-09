Il rapper ha presentato in anteprima 8 brani del suo nuovo album con un supporto davvero fuori dal comune per il genere musicale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 settembre 2024 – Lazza lo ha annunciato una manciata di giorni fa ed è andato sold out in pochissimi minuti: prodotto da Vivo Concerti e allestito ai piedi dello Stadio San Siro, è andato in scena ieri sera il Locura Opera N.1, evento live senza precedenti per ilche ha radunato migliaia di fan, accorsi per seguire da vicino e condividere con Lazza i primissimi passi del suoprogetto. Lazza, il debutto delal Festival di Sanremo guarda le foto Quella di Locura Opera N.