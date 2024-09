I dati delle anteprime USA di Beetlejuice Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo una lunga attesa,è finalmente pronto ad affrontare la prova del botteghino americano. Deadline questa mattina ha riportato irelativi alle(divise tra mercoledì e giovedì) USA, ed a quanto pare la partenza del sequel dipotrebbe essere più che ottima. Il film di Tim Burton, infatti, ha totalizzato una cifra stimata di 12 milioni di dollari, un dato in linea con quello fatto registrare da IT: Capitolo 1 (13,5 milioni) nel 2017, film capace di esordire poi nel Box Office USA con 123,4 milioni di dollari (il più alto in assoluto per il mese di settembre). Più di recente Dune: Parte Due ha esordito con 12 milioni (cifra comprensiva dei 4,5 milioni proveninti da alcunein IMAX), per chiudere poi il weekend con 82,5 milioni.