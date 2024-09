Forme e suoni un tutt’uno Così la scultura sposa la musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Torna sabato per l’ultimo appuntamento in calendario la rassegna die arte “Udendo, guardando“. L’ultimo dei quattro elementi che sarà preso in esame è la terra. Alle ore 21, all’antico borgo del castello di Pietrarubbia, saranno protagoniste le sculture sonore di Pino Sciola suonate dal maestro Giacomo Monica (foto) con il Coro Montecastello. La serata avrà inizio poco prima delle 21, con l’inaugurazione di una nuova sala espositiva nel borgo, in cui è allestita la mostra “La Minima Variazione“ di Giulietta Gheller, a cura della storica dell’arte Sara Bartolucci. "Ho proposto e organizzato la rassegna di questa estate, che sabato si conclude – dice Giulietta Gheller – incontrando una generosa collaborazione da parte degli amministratori e della Pro Loco.