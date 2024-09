Con ‘Numerissimi’ gratta e vince 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Acquista un biglietto dele vincida 5e ne. Una bella fortuna che è toccata a chi ha varcato la soglia del Bar ricevitoria Ripà a Valmir di Petritoli, il cui staff è felice di aver contribuito alla vincita del misterioso vincitore. Graziano Ripà, titolare dell’attività, è stato infatti informato dei fatti direttamente dal Monopolio di Stato, che tramite notifica ha comunicato l’avvenuta vendita del bigliettonte, venduto in data 28 agosto. Nessuna notizia quindi dal fortunato vincitore ma solo una comunicazione ufficiale che rende affascinante il contesto. E’ facile supporre infatti che are i, possa essere stato un turista o cliente di passaggio, che poco abbia tenuto in considerazione l’idea di un ringraziamento (anche solo simbolico) al Bar Ricevitoria Ripà e alla consolidata cordialità che da sempre distingue l’attività.