Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello ma come opinionista | Perla scartata

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ciò che si vociferava da tempo, e che in molti si auspicavano, si sta per avverar. Stando a quanto rivelato da TV Blog, infatti,sarà la nuovadel. La donna, dunque, affiancherà Cesara Buonamici nel ruolo di commentare le varie dinamiche che si verificheranno nella casa. Il nuovo ingaggio dadialDa quandoè approdata al, ha da subito riscosso unsuccesso tra i telespettatori. Molte persone hanno apprezzato i suoi modi di fare schietti e pungenti. Proprio per questo, la donna è sempre stata considerata la vincitrice morale della scorsa edizione del GF. Una volta terminato il reality show, in tanti speravano di vederenel ruolo didell’Isola dei Famosi, che poi è partita subito dopo la fine del programma.