Bagnini in trincea Le nuove concessioni e il rebus indennizzi | Ma come li calcolano?

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ancora impegnati a chiudere ed aprire ombrelloni e sdraie e poco tempo per "approfondire il decreto del Governo sull’asta delledemaniali", dice Maurizio titolare dei bagni Lallo, uno di quegli arenili che è passato da Lallo Felicita alla figlia Claudia. "E’ da questa mattina presto, compresi i netturbini, che molte persone mi chiedono sulle gare per le, ma non ho avuto tempo per approfondire. Io so solo che ho ancora in piedi fino al 2036 un mutuo per qualche centinaia di migliaia di euro perché ho dovuto rifare tutto con il vecchio piano spiaggia. Abbattere i rifare tutto nuovo, dal casottino alle cabine. E chi se lo accolla? Non lo so, anche perché, contrariamente a quello che pensano in molti, non è tutt’oro quello che riluce".