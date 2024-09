VIDEO – Milan Alvaro Morata si allena da solo sotto la pioggia a Milanello  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 5 settembre 2024)vuole bruciare i tempo di recupero e si èto daal centro sportivoellola. Il motivocorre verso il rientro in campo e con grande cuore e determinazione sta cercando di bruciare i tempi di recupero dell’infortunio rimediato nella gara contro il Torino (al termine della partita aveva ripotato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro). In unpubblicato sui propri canali social, si vede l’attaccante correre ersi aello – nonostante i giorni di riposo concessi da Fonseca –labattente. Una dimostrazione di grande maturità calcistica, per un giocatore che è già un campione dentro e fuori dal campo., secondo le previsioni fatte dal, dovrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca dopo la sosta per le nazionali.