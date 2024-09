Us Open Sinner ‘asfalta’ anche Medvedev | l’avversario a sorpresa in semifinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non si ferma la corsa di Jannikagli Us. Il numero uno al mondo ha superato Daniilper la sesta volta in 13 confronti diretti con un netto 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, riscatta la sconfitta a Wimbledon nel 2024 e raggiunge la quartaSlam in carriera. Nel tennis italiano, in singolare maschile, solo Nicola Pietrangeli ne ha giocate di più. InJannik se la vedrà con l’amico e compagno di doppio Jack Draper. “E’ stato un match molto duro – l’analisi didopo la sfida -.Ovviamente conoscendoci bene sapevamo cosa aspettarci. E’ stata una partita molto tattica, sono riuscito a cambiare molto bene gli equilibri e questa è stata la chiave per vincere. Ci sono sempre tanti episodi quando giochi un match 3 set su 5 con lui; bisogna cambiare spesso la tattica e, quando comincia a non sbagliare più, devi trovare una soluzione.