US Open 2024 Draper in semifinale | Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Primo tennista britannico a raggiungere ladello USda Andy Murray nel 2012, Jackha commentato questo risultato: “Non è una cosa successa da un giorno all’altro. Il verodi svolta per me è stato lo scorso anno. Mentre gli altri giovani vincevano tornei importanti e calcavano i palcoscenici più prestigiosi del mondo io ero infortunato. Temevo di non aver fatto abbastanza per arrivare a quel punto, ma per molto tempo mi sono impegnato e ho fatto le cose giuste, conle che il mio“.ha poi aggiunto: “Ho avuto la sensazione che il mio livello fosse solido, si sono intravisti lampi di ottimo tennis. Ma so di dover ancora salire di livello se vengo spinto“. USin: “che il mio” SportFace.