Ugolini-de Pascale | primo round | Il mio rivale non è lui ma la ’ditta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilincontro, alla fine, c’è stato a casa di Confindustria Emilia. Ed è proprio qui, in Fiera, in occasione di ’Farete’, la convention degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara, che la campagna elettorale per le Regionali all’insegna del fair play lascia il posto alle prime scintille. Ad attaccare è Elena, candidata civica appoggiata dal centrodestra, che per un giorno abbandona la consueta mitezza per tirare in ballo l’antico collateralismo tra coop (rosse) e politica e attaccare Michele de, candidato del centrosinistra. La giornata parte con l’arrivo dei due contendenti seduti molto distanti. Una disposizione che già dice tanto: nell’ala sinistra della sala de, nella parte destra della platea