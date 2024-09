Tragico incidente a Nettuno muoiono madre incinta e figlio di 7 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Scontro frontale tra due auto sul litorale romano, gravi ferite per la sorella gemella e il conducente dell’altro veicolo. Una tragica collisione tra due auto è avvenuta nella notte del 5 settembre a, in via del Cervicione, lungo il litorale romano. Nell’hanno perso la vita una donna di 39, che era, e suodi 7. Viaggiava con loro anche la sorella gemella della vittima, che è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto nello scontro è gravemente ferito. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Le cause dell’sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.