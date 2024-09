Tennistavolo Giada Rossi e Matteo Parenzan approdano in finale in singolare alle Paralimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Proseguono le semifinali, che assegnano le prime medaglie, nei tornei dideldi Parigi 2024, dato che non si disputa laper il terzo posto e vengono distribuiti due bronzi ai semifinalisti perdenti: dopo il terzo posto agguantato ieri sera in classe 1 maschile da Federico Falco, vincono i due azzurri oggi impegnati che, in attesa della semidell’ultima italiana ancora in gara, domani andranno a giocarsi laper la medaglia d’oro. In classe 1-2 femminile, numero 2 del seeding, supera al termine di una sfida tiratissima la polacca Dorota Buclaw, numero 5 del tabellone: l’azzurra, di classe 2, aveva anche un vantaggio fisico, in quanto l’avversaria odierna era di classe 1, e dunque con una disabilità maggiore rispetto all’italiana, ma sia agli ottavi che ai quarti aveva già battuto due avversarie di classe superiore.