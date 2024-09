Spalletti | Pronte due o tre alternative Bastoni? Ecco come sta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima di partire per la Francia, dove l’Italia sfiderà i transalpini nella gara valevole per la UEFA Nations League, Lucianoha parlato a Rai Sport. Con un aggiornamento su Alessandro. SITUAZIONE – L’Italia parte verso Parigi, dove domani sera è in programma la sfida di UEFA Nations League contro i padroni di casa della Francia. Intervistato prima di lasciare il raduno di Coverciano, il Commissario Tecnico Lucianoha fatto brevemente il punto sulla notizia principale che interessa i tifosi dell’Inter, ovvero le condizioni di Alessandro, uscito acciaccato dal match contro l’Atalanta di venerdì scorso. Queste le parole del CT a riguardo: «Al di là di chi partirà titolare o meno, bisogna teneredue o tre. La situazione di Alessandro? Da subito mi ha dato piena disponibilità».