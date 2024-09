Spalletti | Abbiamo chiacchierato troppo ora è tempo di dimostrare e di non sottovalutare le partite

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Luciano, ct dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della nazionale alla vigilia del match di domani sera contro la Francia.: «, ora èdi» Che tipo di partita si aspetta di vedere? «Ho visto belle cose durante gli allenamenti, ho visto partecipazione, disponibilità, fiducia questi sono valori molto importanti. Mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo». Mai come in quest’edizione, la Nations League è importante non sottovalutarla «Non ci possiamo permettere diqualcosa, soprattutto dopo la brutta figura chefatto all’Europeo. Ci sono da cambiare alcune cose, quello che si è visto in allenamento c’è da portarlo in partita. Dobbiamo fare in modo che i nostri tifosi vedano la fiducia chee anche loro devono riacquistarla».