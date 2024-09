Serie D La Recanatese pensa alla Fermana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laresta così, con questo organico, almeno sino a domenica. La fretta è cattiva consigliera e dunque, a meno di sorprese clamorose, non ci saranno altri innesti dopo quelli di Cusumano ed Alfieri, comunque già abili ed arruolati. Ciò non toglie che quelle esigenze di rafforzare la rosa restino all’ordine del giorno però il profilo giusto che coniughi le caratteristiche tecniche al rispetto del budget a disposizione non è stato ancora definitivamente individuato, se non per il ruolo che era e resta quello dell’esterno offensivo. Per quanto percepito la rosa si è ristretta ad un paio di nomi con esperienze in categoria superiore ma occorrerà pazientare, almeno sino all’inizio della prossima settimana, quella che condurràsfida di San Benedetto.