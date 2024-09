Rete di rivendita clandestina due dipendenti arrestati e 20 indagati per i furti al centro commerciale Leroy Merlin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Avrebbero rubato dal punto vendita del“Fiumicino da Vinci” utensili di ogni tipo per poi rivenderli a prezzi più convenienti. Il bottino deiè stato stimato in circa 80mila euro. Due impiegati 27 e 28 anni sono stati, mentre più di 20sono finiti nel registro degli. I carabinieri della compagnia Aeroporti hanno notificato un’ordinanza emessa dal gip di Civitavecchia. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per uno e il divieto di dimora per l’altro nel comune di Fiumicino. L’accusa nei confronti dei due giovani e dei presunti complici, tra cui addetti alla logistica, alla vigilanza e alla gestione delle merci di magazzino, è quella di aver organizzato una serie ditra il 2022 e il 2023.