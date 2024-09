Putin tifa per Kamala Harris contro Donald Trump | La sosteniamo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Vladimirsorprende tutti durante il suo lungo discorso pronunciato all’Eastern Economic Forum, in corso di svolgimento nella città russa di Vladivostok. Il numero uno del Cremlino non chiude ai negoziati con l’Ucraina per porre fine alla guerra e si schiera apertamente dalla parte dinelle elezioni in programma negli Usa il prossimo 5 novembre.Leggi anche: Zelensky in un vicolo cieco. Voleva fregare, ma è finito in trappola Le parole disulla guerra in Ucraina “Se siamo pronti a negoziare con loro? Non abbiamo mai rifiutato, affermariferendosi alla possibilità di riaprire un dialogo con l’Ucraina. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass,ribadisce che eventuali negoziati devono svilupparsi “sulla base” di quanto “concordato e siglato a Istanbul” due anni fa.