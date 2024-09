Politano e l’appello ai tifosi | Vogliamo farvi vivere nuove domeniche indimenticabili

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’esterno del Napoli Matteoanalizza la stagione in corso, il ritorno di Conte e l’impatto dei nuovi acquisti. Matteo, esterno del Napoli, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla stagione in corso e sull’andamento della squadra durante un’intervista esclusiva con Radio CRC, direttamente da Castel Volturno. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulle prime giornate del campionato di Serie A e sulle dinamiche interne al club partenopeo. Il rapporto con Antonio Conte e l’impressione su Lukakuha speso parole di grande apprezzamento prima per l’allenatore Antonio Conte poi per Romelu Lukaku, recentemente arrivato al Napoli: “Rapporto con Conte? E’ stato bello ritrovarsi con il mister dopo i mesi passati all’Inter. L’ho ritrovato bene, motivato, sempre pronto a lavorare tanto.