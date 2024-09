Perché Freddie Mercury non si è mai aggiustato i denti?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 5 settembre 2024)aveva spesso raccontato di essere nato con quattro incisivi in più. Un difetto molto raro, detto iperdontia, che lo avrebbe portato ad avere quella particolare dentatura sporgente. E che, sempre secondo l’indimenticabile frontman dei Queen, sarebbe stato decisivo per la sua tecnica canora, nonostante l’imbarazzo che talvolta gli provocava. “Quattroin più significa più spazio nella mia bocca e una maggiore portata vocale“, raccontava. Una teoria, quella dei quattro incisivi in più e della maggiore estensione vocale ad essi legata, a cui lui credeva fermamente (anche se alcuni medici sostengono che non fosse vera al 100%). Tanto bastò, però, a spingerlo a non sistemarli. Il terrore di perdere l’incredibile voce era troppo forte. Come detto,mal soffriva quella malocclusione, pare ereditata dalla madre.