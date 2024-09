Parma che tegola! Brutto infortunio per Kowalski

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024)per Mateusz. L'attaccante del, che aveva esordito in Serie A nel match contro il Napoli sfiorando anche il gol, si è infortunato. Tramite una nota sui propri canali ufficiali, il club ha comunicato le sue condizioni. Il comunicato del club "Lo staff medico delCalcio comunica che Mateusz, durante un allenamento con la nazionale U20 polacca nella giornata di martedì 3 settembre, si è fermato a causa di un. A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni.Tutto ilCalcio augura a Mateusz di tornare presto in campo e più forte di prima. Siamo con te, Mateusz!"