Lido di Venezia dove atterrano le star da sempre

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il «Giovanni Nicelli» fu inaugurato nel 1926, quando né Milano né Roma avevano uno scalo civile. Da allora è il preferito da attori e attrici che calcano il tappeto rosso del Festival del Cinema. Viaggio tra aneddoti e curiosità di un aeroporto che ha fatto epoca. Milano e Roma non avevano ancora aeroporti civili degni del nome quando nel 1926 in Laguna, a soli tre chilometri da piazza San Marco, inaugurò lo scalo aereo Giovanni Nicelli. Conosciuto anche come aeroporto di San Nicolò o di, per la Bbc - il celebre servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito - entra a pieno diritto nella lista dei dieci aeroporti più belli del mondo.