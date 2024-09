Ladri nella notte in canonica Il parroco | Mi hanno narcotizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Potrebbero essere persone vicine alla parrocchia ichetra martedì e mercoledìmesso a segno un furtodi Cerro al Lambro. Persone che conoscono bene i locali annessi alla chiesa e che - è questa l’ipotesi più accreditata - per agire indisturbate nonesitato a narcotizzare il. Gli ignoti sono fuggiti con mille euro in contanti, un cellulare e alcuni bancomat: quello personale del don e quelli usati per gestire le spese delle due parrocchie del paese. Asportati anche dei documenti, oltre alle chiavi della parrocchia centrale e dell’oratorio. "Il sospetto è che si tratti di persone che sapevano come muoversi e cosa avrebbero potuto trovare all’interno della- sono le parole di don Giancarlo Malcontenti -.