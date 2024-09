Jannik Sinner batte Medvedev agli US Open 2024 | una vittoria storica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha raggiunto un traguardo straordinario nel tennis mondiale, sconfiggendo il temibile russo Daniilin un’emozionante partitaUS. Questasegna un importante passo nella carriera del giovane tennista italiano, che si conferma tra i migliori talenti della scena internazionale. Dopo aver conquistato gli ottavi degli USregala ancora l’ennesimaal suo pubblico, soprattutto ai tifosi italiani, che speravano tanto in un successo del genere. Ormai il campione è un orgoglio per il mondo dello sport in Italia e non solo e l’ultima conquista è solo un’altra dimostrazione di ciò che già ha messo in mostra nelle scorse settimane. Ecco l’ultimamemorabile contro