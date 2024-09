James Bond gay? Nessuno mai saprà i suoi reali desideri | la risposta di Luca Guadagnino al Festival di Venezia è magistrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “? L’importante è che compia le sue missioni”. Sussurri e gridolini durante la conferenza stampa di Queer dialdi2024. Nel film il protagonista Daniele Craig, ex 007, interpreta la parte di un americano omosessuale di mezza età che abborda altri uomini nei bar di Città del Messico nei primi anni cinquanta. Così due più due, per una giornalista australiana, ha cominciato a fare tre o cinque. “Ci sarà mai un?”, ha chiesto la donna. Craig ha guardato verso il cielo, mentre aè toccato l’onere della. “Ragazzi, facciamo gli adulti per un secondo. Non c’è modo di aggirare il fatto chesaprebbe mai quali sono idi”, ha spiegato il regista tra gli applausi. “Detto questo – ha chiosato – la cosa importante è che compia le sue missioni”.