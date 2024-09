Italia U21-San Marino U21 | programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ile isulla Rai diU21-SanU21, match valido per leagli21. Nell’ottava giornata gli azzurrini di Nunziata possono sfruttare il derby con l’altra formazione della penisola italica, decisamente più debole, per avvicinarsi alle ultime due partite del girone con il destino nelle proprie mani in ottica pass diretto alla fase finale di giugno e luglio. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Francioni di Latina? Appuntamento fissato alle ore 16.45 di giovedì 5 settembre.U21-SanU21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela.U21-SanU21:Rai21SportFace.