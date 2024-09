Italia U20 Corradi | Sofferto un po’ nel finale ma da sottolineare il gap generazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Abbiamo giocato molto bene per due terzi di gara, poi nell’ultima parte della partita abbiamoun po’ ma anche perché siamo a inizio stagione e non ci può essere la condizione migliore. Teniamo anche conto che c’era un piccolo gap, perché le due federazioni stanno lavorando per obiettivi diversi: la Cechia in ottica Under 21 con elementi classe 2004, noi in ottica Mondiale con i 2005 e i 2006, cercando di allargare il più possibile il gruppo di giocatori convocabili”. Così Bernardodopo la vittoria dell’U20 contro la Repubblica Ceca nell’Elite League 2024/2025. Il ct azzurro ha aggiunto: “Quando c’è un passaggio del genere tra Under 19 e Under 20 è semplice iniziare l’anno: si cercano di limare dei dettagli su una base buona, perché l’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione al di là di quello che è stato il risultato dell’Europeo”.