Io e Lulù | una storia di amicizia e guarigione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La trama del film Io eruota attorno a Jackson Briggs, un ex soldato interpretato da Channing Tatum, che intraprende un viaggio particolare: deve accompagnare, una cagna pastore belga Malinois, al funerale del suo ex conduttore, anche lui ex soldato delle forze speciali. Fin dall’inizio del viaggio, è chiaro che non sarà un’impresa facile, perchéha subito traumi profondi durante le missioni militari e non si fida più degli esseri umani. Briggs, a sua volta, è un uomo in cerca di redenzione e risposte dopo aver vissuto esperienze traumatiche durante il suo servizio. La sua vita è frammentata, e accetta questa missione non solo per aiutare un vecchio compagno, ma anche per tentare di riscoprire se stesso e ritrovare un senso di appartenenza.