Il Catania ha trovato il suo condottiero | Domenico Toscano l’esperto in promozioni leader dentro e fuori dal campo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una squadra forte, una presidenza ambiziosa, un allenatore esperto e un tifo caldissimo: ilha finalmenteil giusto mixdale le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. L’avvio di stagione del club siciliano è promettente: in 2 partite la squadra ha collezionato 4 punti frutto del pareggio in trasferta contro il Sorrento e della vittoria casalinga contro il Benevento. Proprio nell’ultima sfida è arrivata una risposta da grande squadra contro un avversario forte e candidato al salto di categoria. Ilha dominato in lungo e in largo e il risultato è stato anche troppo stretto per quanto visto in, soprattutto nel primo tempo. L’effettoIlha finalmentel’uomo giusto per guidare la squadra verso la tanto agognata promozione: