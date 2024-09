Giovane Robur restano Carancini e Migliorelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)quasi pronta per la prossima avventura in serie C, con la nuova dirigenza. Si respira entusiasmo a Osimo, con la compagine sociale e tecnica rinnovata e molto motivata, dal coach, Michele Polverigiani, ad alcuni neo acquisti che sono i primi tasselli del roster.in biancorosso Edoardo, ala grande osimano doc classe 1997. Confermato Riccardodi Fabriano, che da alcuni anni veste la casacca osimana, Alessandro Strappato e Giacomo Cardellini, ormai decani e colonne della pallacanestro cittadina. Le novità sono Alessandro Ciampaglia, pivot di 202 cm, 28 anni, giocatore solido ed esperto che porterà muscoli sotto le plance della. Per Carlo Ortenzi, esterno di Montegranaro, si tratta di un ritorno in maglia osimana, dopo aver difeso i colori dei "senza testa" nella stagione 2021/22.