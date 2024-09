Corsa contro il tempo Più di duemila nomine in un solo sabato per coprire le cattedre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le scuole della Brianza si stanno attrezzando per la prima campanella. L’Ufficio scolastico territoriale31 agosto ha nominato 2160 docenti tra infanzia, primaria e secondaria (scuola media e scuola superiore), attingendo dalle graduatorie provinciali di supplenza, compresi gli insegnanti di sostegno. I nomi di tutti gli ammessi in cattedra sono stati pubblicati. Come spiegano dall’Ufficio, gli insegnanti sono stati nominati nei termini dati dal Ministero e inutile perché il contratto potesse partire dall’1 settembre. Chi era già in zona ha preso servizio già da lunedì, chi invece arriva da lontano avevafino a ieri.