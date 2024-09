Belen Rodriguez ufficializza il nuovo fidanzato | la reazione di lui spiazza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024) Personaggi TV.è pronta per una nuova fase della sua vita sia in amore che in ambito professionale. Infatti, dopo un anno di pausa torna in televisione a breve, ma è ancora segreta la destinazione. La showgirl ha trascorso alcune settimane di relax ad Albarella insieme ad Angelo Galvano, mettendo a tacere le voci di crisi secondo cui la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. Anzi, la. Ladi lui. Leggi anche: Stefano de Martino, la bella notizia per lui da parte della Rai Leggi anche: Roberta Di Padua criticata a Venezia, l’ex dama di “UeD” rompe il silenzioilPer qualche tempo pareva che la relazione tra showgirl argentina e l’ingegnere siciliano fosse giunta al capolinea ma, stando agli ultimi indizi, la coppia sarebbe più unita che mai.