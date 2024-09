Abusa della nipote 15enne in vacanza con lui | lei chiede aiuto alla madre via WhatsApp e lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un messaggioha svelato un orrore in famiglia: così una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dello zio, un uomo di 42 anni residente a Sant’Agata dei Goti. La giovane, inproprio a casa dello zio, ha trovato il coraggio di inviare un disperato appello, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto assieme ai genitori, hanno trovato la ragazza in lacrime e hanno subito arrestato l’uomo, ora ai domiciliari. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiestaProcura, coordinata dal procuratore Aldo Policastro. Il padrevittima, fratello dell’indagato, ha sporto denuncia una volta appreso degli abusi subiti dfiglia.