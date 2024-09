Ucraina si dimette anche il Ministro degli Esteri Il ribaltone di Zelensky fra dimissioni e accuse di corruzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dmitro Kuleba, ilucraino, ha annunciato stamattina le propriedal governo di Kiev. Una decisione che segue di poco quelle di altri tre ministri (per la ProduzioneArmamenti, la Giustizia e l’Ambiente) che ieri avevano lasciato i loro incarichi.se non sono state ancora chiarite dagli interessati le ragioni della loro decisione, ladi Kuleba sono la probabile conseguenza della volontà didi effettuare un ricambio che, come ha riferito il portavoce del partito del Presidente Davyd Arakhamia, “riguarderà oltre il 50% dei membri del suo governo. Come promesso”, ha proseguito Arakhamia, “questa settimana ci si può aspettare un importante rimpasto nell’esecutivo”. Qualche giorno fa, era stato licenziato Gizo Uglava, il numero due dell’Ufficio anti, per “violazioni delle regole di condotta dei dipendenti”.