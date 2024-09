Tragedia sulla Marmolada morti due alpinisti | stavano scalando la via Don Chisciotte

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) –. Dueitaliani di Asolo sonodopo essere precipitati mentre scalavano la via Don. L'incidente è avvenuto ieri, ma i corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso alpino Veneto. A dare l'allarme era stata ieri sera la moglie di uno dei due visto che non riusciva più a L'articoloduela via Donproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.