Traffico Roma del 04-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra Prenestina e la A24-teramo si sta in fila anche in carreggiata opposta per curioso incidente anche su via del Foro Italico code tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione di via Salaria ci spostiamo su via Pontina permangono file in prossimità dei lavori tra Castelno e poi in questa direzione e resta chiusa via Ardeatina tra via Giulio Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta è in corso la verifica della stabilità di alcuni alberi dopo i nubifragi di ieri possibile difficoltà nel pomeriggio per due manifestazioni La prima è iniziata alle 15 a Largo Bernardino da Feltre possibili ripercussioni per ilfino alle 19 circa su Viale Trastevere mentre dalle 19 alle 21 manifestazione con corteo la montagnola da Piazzale Caduti della Montagnola a ...