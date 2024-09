Sharon Verzeni il 15enne minacciato | Moussa Sangare mi chiese se la maglia del Paris Saint-Germain era autentica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Quanto costa la tua?”.fece questa domanda a uno dei due adolescenti che incrociò poco prima di aggredire e uccidere con quattro coltellatea Terno d’Isola (Bergamo). Il ragazzino, che era insieme a un amico, indossava ladel. Erano nel paese confinante, a Chignolo d’Isola: “La tua? Quanto costa?”. Il, forse temendo di essere rapinato e aggredito, ha spiegato ai carabinieri di avergli risposto che la maglietta era falsa: “È tarocca”. Il 31enne, che era a caccia di un bersaglio vulnerabile come ha scritto il gip nell’ordinanza di custodia cautelare, ha mostrato il coltello. Il 31enne ha detto di aver scelto la vittima quando ha visto che “guardava le stelle in cielo, con le cuffiette”, le si è avvicinato in bici e le ha detto: “Scusa per quello che ti sto per fare”, poi l’ha accoltellata.