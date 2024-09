Nere basse e classiche sembrano prese in prestito dalle bambole di un tempo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A quanto pare non siamo assolutamente stanche di indossare ballerine chiuse da cinturini. Dopo il successo estivo delle versioni a rete e decorate da borchie, anche le Mary Jane autunno 2024 nonessere da meno in quanto a cavalcare le tendenze stagionali. E tornano più in forma che mai. Questa volta però puntano su un mood completamente diverso, forse meno rivoluzionario o ribelle, ma senza dubbio d’impatto. Già , perché i modelli top in circolazione hanno le idee chiare su quale forma, colore o appeal avere. Tornano le Mary Jane assolutamente in una silhouette che ricorda le loro origini.