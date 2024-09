Maltempo in arrivo l’Italia si prepara alla burrasca di fine estate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sta per essere investita da una forte perturbazione proveniente dal Nord Europa, che segnerà probabilmente ladell’e un brusco calo delle temperature. Secondo le previsioni meteo, il ciclone giungerà sulla Penisola giovedì 5 settembre, portando piogge e temporali intensi, soprattutto nelle regioni settentrionali e sui settori tirrenici. Le aree più colpite Le regioni che subiranno gli effetti più marcati dellasono quelle del Nord-Ovest, con Liguria e Lombardia in prima linea, seguite da Toscana e Lazio. Entro la serata, il fronte perturbato si estenderà verso Emilia Romagna e Triveneto. Le temperature massime nelle aree colpite non supereranno i 20 gradi, con un calo termico significativo rispetto ai giorni precedenti.