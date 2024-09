Incredibile Osimhen si allenava solo da mesi | Situazione compromessa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Victorsida, spunta un clamoroso retroscena in casa Napoli: ecco cos’è successo Emergono sempre più dettagli su Victora poche ore dal suo arrivo in Turchia per la firma con il Galatasaray. I rapporti tra l’attaccante ed il Napoli erano ormai ai minimi storici, complice anche la terribile passata stagione, conclusa con il decimo posto in campionato. Un’annata horror, che anche per lo stesso nigeriano non ha portato alcun beneficio, anzi. Il rendimento personale altalenante, gli infortuni e qualche atteggiamento fuori dalle righe sui social, non lo hanno favorito affatto nel mercato estivo appena concluso. La clausola rescissoria da 130 milioni ha sì contribuito ad allontanare anche i top club, ma i fattori che hanno spinto società come il Chelsea a valutare bene ogni offerta sono stati, appunto, molteplici.