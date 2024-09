Esuberi e traslochi all’estero | Ma il metalmeccanico cresce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Il settorein Brianza, nel suo complesso, non è compromesso. Ci sono alcune situazioni delicate che derivano ognuna da una sua fattispecie, ma a uno sguardo più ampio l’industria metalmeccanica brianzola è in crescita e ha ottime prospettive per il futuro". Getta acqua sul fuoco il presidente della sede di Monza di Assolombarda Giovanni Caimi, dopo che le recenti notizie diannunciati in importanti aziende metalmeccaniche avevano fatto pensare a una congiuntura economica difficile per il territorio.