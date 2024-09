Colpire in profondità non salverà l’Ucraina L’analisi di Biddle

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo i primi mesi di guerra, caratterizzati da rapidi spostamenti di fronte e da azioni offensive di una fazione immediatamente seguite da controffensive portate avanti dalla fazione avversaria, l’aspetto dei campi di battaglia ha iniziato a trasformarsi. Molteplici linee di trincee si sono sviluppate attraverso il territorio ucraino, simbolo del passaggio a dinamiche di attrito che avrebbero caratterizzato la seconda fase della guerra. Dinamiche che, secondo quanto scritto dal generale statunitense David Petraeus e dallo storico militare Andrew Roberts nel loro recente volume “Conflict: A Military History of the Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine”, si presentano soltanto quando nessuna delle due parti coinvolte nel conflitto ha più possibilità e/o capacità di svolgere operazioni di manovra.