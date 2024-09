Usa condannano attacco russo a Poltava

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 21.10 L'sulla citta ucraina diè un altro "terribile esempio della brutalità di Putin". Lo ha detto il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, durante un incontro con la stampa in cui ha annunciato nuovi aiuti militari a Kiev entro la prossima settimana. "Il nostro sostegno all'Ucraina rimarrà incrollabile e continueremo a concentrarci sul rafforzamento delle sue forze armate e della difesa aerea per contrastare tali attacchi", dice Kirby.