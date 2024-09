Tommaso Finestra conquista il palio di Valfabbrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Prosegue la stagione delle giostre con i cavalieri della Quintana di Ascoli che continuano ad essere protagonisti in tutta Italia. Domenica scorsa, ad esempio,, che allo Squarcia corre per il sestiere di Sant’Emidio, ha vinto aldi, rendendo felice il rione Osteria, che è tornato a esultare sette anni dopo l’ultima volta. Il giovane di San Gemini, in sella a Deserto Proibito e guidato a terra da Willer Giacomoni, ha trionfato al termine della solita lunga sfida (anelli, bersaglio con punteggi diversi affisso sul braccio del Saracino, piccoli scudi), battendo nella finale Mattia Zannori (Rione Badia. Male, invece, l’ascolano Lorenzo Melosso che, in corsa per il Rione Pedicino, è stato eliminato alla fine delle due prove.