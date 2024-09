Speciale Amici-Verissimo delusione per Maria De Filippi | i nomi dei big che non parteciperanno all’evento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 3 settembre 2024) Come annunciato durante la presentazione dei programmi Mediaset, i telespettatori si ritroveranno sul piccolo schermo una serata evento realizzata da. Sarà unoprevisto in primavera che avrà l’obiettivo di celebrare i talenti nati all’interno della scuola più famosa d’Italia. Il tutto sarà condotto daDee Silvia Toffanin in un’alternanza di esibizioni e interviste per tre appuntamenti. Tuttavia le idee iniziali riguardo il cast starebbero cambiando.: molti big non ci saranno? Nel bel mezzo della primavera partirà un nuovo format nato dalla collaborazione tra. Si vocifera che sarà unoarticolato in tre serata che vedràDee Silvia Toffanin unire le forze per celebrare i talenti nati nella scuola più famosa d’Italia.