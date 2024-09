Rigivan oro paralimpico a Parigi No alle discriminazioni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024)(FRANCIA (ITALPRESS) – “Prima di entrare ero divorato dall’ansia, paura no, ma ansia di sbagliare, la pressione di chi stava a guardare, gli avversari. Poi una volta salito in pedana è sparito tutto e ho lanciato il più forte possibile”. E lo ha fatto davveroGaneshamoorthy, per tutti RIGI, l’azzurro che allo Stade de France, nel lancio del disco, ha battuto tre volte il record del mondo, portandolo a uno straordinario 27.06 e vincendo l’oro, prima medaglia per l’atletica azzurraParalimpiadi di2024. Romano, 25 anni, ha conquistato tutti non solo per le imprese sportive, ma anche per il suo sorriso e la sua schiettezza. “Questa è la mia prima medaglia internazionale, e infatti pesa molto! Spero che anche i miei compagni facciano del loro meglio.