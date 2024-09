Palacios ha una sorta di mini-ritiro per ambientarsi all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) La sosta per le nazionali rappresenta un’occasione per. L’argentino avrà di fatto unpere ricevere le prime indicazioni tattiche. ARRIVO A RILENTO – Tomasè finalmente arrivato. Visti i tempi del mercato però – fino a ora – la sua conoscenza effettiva del mondo nerazzurro è stata limitata, anche a livello di allenamenti. La Serie A però è già iniziata, e come si sa non aspetta nessuno. Proprio per questo la sosta per le nazionali rappresenta un’occasione speciale per il ragazzo argentino.da oggi ha dieci giorni da sfruttare con l’Interè destinato a rimanere ad Appiano Gentile a lavorare con Simone Inzaghi. A cominciare dalla ripresa di oggi, senza undici nazionali.