Osimhen a Istanbul | Atmosfera incredibile darò il massimo

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una bella sensazione, l’, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò ilper i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò ilper loro”. Queste le prime parole di Victordopo il suo atterraggio a, dove è arrivato per giocare in prestito secco al Galatasaray. L’ex attaccante del Napoli ha parlato anche di Dries Mertens, con cui ha giocato la sua prima stagione in azzurro e che ora ritrova nel club turco: “Mertens? E’ un grande ragazzo – ha detto – è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo”. Il bomber nigeriano è stato accolto dall’aeroporto da migliaia di tifosi del Galatasaray che hanno intonato cori perha che ha danzato con la sciarpa del club turco al collo.