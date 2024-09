Nutella arriva la versione vegan | ecco dove verrà prodotta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) In occasione del sessantesimo anniversario,entra nel mercato plant based presentando la cremae senza lattosio. Dopo il gelato realizzato al gusto dell’iconica crema, la Ferrero presenta il nuovo prodotto, nel quale il latte sarà sostituito da un mix composto da sciroppo di riso e ceci. Riguardo la confezione, laPlant Based si distingue dallaclassico per il tappo verde e per il barattolo dal peso di 350 grammi. Dopo un primo lancio in Italia, Francia e Belgio, nel 2025 il prodotto raggiungerà il resto dell’Europa.