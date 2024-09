MotoGP | GP Aragon Jorge Martin | Abbiamo fatto il massimo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Domenica Marc Marquez ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Unche è stato riconosciuto non solo da lui stesso, ma anche dagli avversari. Certo, resta il grande interrogativo sul cosa sarebbe successo se Bagnaia non fosse stato coinvolto in un incidente decisamente particolare. Magari avremmo assistito ad una gara diversa, per tantiri, ma alla fine le ipotesi lasciano sempre il tempo che trovano. Anche perché se persino chi arriva secondo,, riconosce il valore di chi lo precede, c’è ben poco da aggiungere. A sua volta però, ancheha disputato un’ottima gara, riuscendo a tenere a bada Acosta, gestendo bene il gap creato dopo il sorpasso. Certo, probabilmente quel duello gli ha portato via energie, ma per il leader della classifica generale è andata bene anche così.